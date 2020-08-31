На кубке Карелии по ралли томский аспирант Сергей Киселев завоевал «бронзу»

Томич на гонках был в числе лучших Фото: из открытых источников

Завершился этап чемпионата России и финал кубка Республики Карелия «Белые ночи-2020» по ралли. Аспирант ТУСУРа Сергей Киселев занял на этих соревнованиях 5-е и 3-е места соответственно.

Томич прошел дистанцию протяженностью 425 километра, 134 из которых – это специальные, так называемые «боевые» участки, покрытые гравием и грунтом, которые участники ралли прошли на максимальной скорости.

Работал аспирант ТУСУРа в паре со штурманом, который стенографировал всю дистанцию и отмечал, где находится поворот, спуск или любая другая деталь маршрута.

Все участники были поделены на несколько зачетных групп, ранжированных по объему двигателя автомобиля: до 1,6 литра, до 2 литров, а также от 4 литров и больше. Сергей Киселев принял участие во второй зачетной группе.

Добавим, карельские дороги, как и финские, для ралли считаются самыми трудными во всем мире.