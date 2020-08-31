Коэффициент распространения коронавируса в Томской области резко повысился

Коэффициент распространения коронавируса в регионе резко повысился. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 15 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4 696 человек , сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что 31 августа в Томской области были зафиксированы еще две смерти от коронавируса, выявлено сразу 110 случаев заражения.

- Наибольшая часть новых заболевших COVID-19 — это пациенты из ранее выявленного очага в стационарном социальном учреждении. Из всех заболевших за последние сутки 88 человек не имеют симптомов заболевания, у 17-ти имеются признаки ОРВИ, у пяти диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 66,8 % мест ( вчера было 67,4%). В обсерваторе под Томском находится один человек.

Коэффициент распространения инфекции взлетел до 1,54 ( вчера был 1,12).Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, сегодня был продлен до 30 сентября включительно.