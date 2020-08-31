Число жертв COVID-19 в Томской области выросло до 69 человек

Коронавирус унес еще две жизни наших земляков. Фото: из открытых источников

Сегодня, 31 августа, стало известно о смерти еще двоих жителей Томской области, заболевших COVID-19. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 69 человек.

-Оба скончавшихся находились в группе риска по возрасту, у обоих инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью. Также у одного пациента были осложнения в виде респираторного дистресс-синдрома, у второго — хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, - уточнили в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено сразу 110 новых случаев заражения COVID-19.