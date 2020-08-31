Коронавирус в Томске: + 110 новых случаев заражения

Число заразившихся коронавирусом томичей превысило 5,7 тысяч человек. фото:В.Касаткин. Фото: из открытых источников

Сегодня, 31 августа, в Томской области выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе насчитывается 5 706 подтвержденных случаев.

Ранее сообщалось, что в субботу в одном из социальных учреждений Томска был выявлен крупный очаг коронавирусной инфекциии. Тестирование выявило там сразу 51-го заразившегося. Данные по ним вошли в сегодняшнюю статистику.

За последние сутки в стране выявлено 4 993 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 83 пациентов скончались, 2405 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели995 319 человек, 17 176 скончались, 809 387 выздоровели.