За семь месяцев жители Томской области взяли ипотечных кредитов на 12 млрд рублей

Средний размер ипотечного кредита за год вырос на 11% – до 2,1 млн рублей Фото: из открытых источников

В январе-июле текущего года жители региона взяли кредитов на сумму 56 млрд рублей, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Рост произошел за счет ипотечного кредитования, сообщили в отделении по Томской области Сибирского ГУ Центрального банка РФ.

За семь месяцев банки выдали 5 801 ипотечный кредит на сумму 12 млрд руб.; прирост составил 28,5% к показателю соответствующего периода прошлого года. Средний размер ипотечного кредита за год увеличился на 11% – до 2,1 млн руб.

При этом потребительских кредитов население Томской области оформило на сумму 44 млрд руб. – это на 1,8% больше, чем в январе-июле 2019 года.

В целом на 1 августа 2020 года кредитный портфель жителей области составил почти 130 млрд руб., то есть на 12% больше, чем годом ранее. Как уточнили в Центробанке, из этой суммы 74 млрд руб. – задолженность по потребительским кредитам, еще 55 млрд руб. – по ипотечным.