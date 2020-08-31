Погода в Томске на 1 сентября 2020 года: после обеда понадобятся зонтики

В День знаний томичам могут понадобитиься зонтики. Фото: из открытых источников

По прогнозу томского гидрометцентра, 1 сентября в областном центре утром и в первой половине дня осадков не ожидается, воздух днем прогреется до + 20..+22 градусов тепла. Во второй половине Дня знаний погода начнет портиться: возможны дождь, гроза, усиление ветра до 14 метров в секунду.

- Если линейки в школах будут проходит во второй половине дня, то родителям необходимо взять с собой зонтики, — рекомендуют томские синоптики.

Температура воздуха днем по районам области будет в пределах +19...+24°С. По северным районам возможны кратковременные дожди, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.