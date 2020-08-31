На севере Томской области неизвестный водитель насмерть задавил пешехода

фото:УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

ДТП со смертельным исходом произошло ранним утром, 30 августа, около 03 часов 35 минут, в деревне Маракса Колпашевского района.

- На улице Центральной, 21/3, неустановленным автомобилем, под управлением неустановленного водителя, совершен наезд на пешехода, который, по предварительным данным, сидел на краю проезжей части справа. От полученных травм 34-летний мужчина-пешеход погиб,- сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Как отмечается, погибший был одет в одежду темных цветов, световозвращающих приспособлений на одежде мужчины не было.