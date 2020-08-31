Свыше 10,5 тысяч человек стали студентами и магистрантами томских вузов

Каждый год учиться в Томск приезжают тысячи студентов. Фото: из открытых источников

В томских вузах завершилось зачисление студентов. В общей сложности на очную форму обучения в вузы Томской области принято 10 592 человека: из них 5377 студентов — на бакалавриат, 1935 — на специалитет и 3280 — в магистратуру, сообщает пресс-служба областной администрации.

В университетах уже изданы приказы о зачислении на бюджетные места, по платным местам зачисление завершится сегодня, 31 августа.

- На бюджет поступили 9153 человека, среди них 39,6% томичей, 42% — иногородних и 18,4% — иностранцев, - отмечается в сообщении.

Наибольшее количество первокурсников Томской области — из Томска, Северска, Стрежевого, а также Томского, Колпашевского, Асиновского и Парабельского районов. Большинство иногородних студентов — из Кемеровской области, Алтайского и Красноярского краев.