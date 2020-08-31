Теплоход с «Плавучей поликлиникой» вернется в Томск сегодня днем

"Плавучая поликлиника" возвращается из 20 рейса. Медики побывали в отдаленных уголках Томской области, чтобы помочь людям. Фото: Из открытых источников

- Cегодня, 31 августа, на речвокзал Томска (причал № 1) из 20-го, юбилейного, рейса по северным районам области вернется бригада врачей «Плавучей поликлиники». Время прибытия теплохода перенесено на 15.00 из-за утреннего тумана, - сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Специалисты уточнили, что с начала старта экспедиции, 2 августа, врачи посетили 23 отдаленных населенных пункта региона.

Напомним, проект «Плавучая поликлиника» губернатор Сергей Жвачкин возродил в 1999 году, будучи президентом компании «Востокгазпром». С тех пор он реализуется при поддержке обладминистрации, МО «Здоровье» и «Востокгазпрома».