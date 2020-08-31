Внимание, поиск: волонтеры ищут молодых людей из Кузбасса, которые могут быть в Томске

Ребята из Кузбасса пропали неделю назад, до их пор о них ничего неизвестно. Фото поискового отряда "ЛизаАлерт" Кузбасс из социальной сети ВКонтакте.

- Внимание! Пропали подростки Критонов Константин, 17 лет, и Воронкова Альбина, 16 лет, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл. С 24 августа 2020 года их местонахождение неизвестно. Могут находиться в г. Томске, - сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Кузбасс» в социальной сети ВКонтакте.

Уточним, по факту исчезновения молодых людей возбуждено уголовное дело, что следует из сообщения пресс-службы следственного комитета.

- По предварительной информации, 24 августа 2020 года подростки направились на автовокзал Ленинска-Кузнецкого, чтобы проводить знакомого. После этого они перестали выходить на связь, и до настоящего времени сведений об их местонахождении не имеется, - дополнили в ведомстве. - Следователями установлен и отработан круг общения подростков, проверены близкие родственники, допрошены продавцы торговых точек, у которых стояли пропавшие перед исчезновением. Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения подростков, а также обстоятельств их исчезновения.

Всех, кто владеет какой-то информацией о пропавших, просят обратиться по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.