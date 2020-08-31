Свыше 60 тыс. школьников Томска начнут новый учебный год 2020-21

В День знаний за школьные парты впервые сядут свыше 7 тыс. первоклассников Томска. Фото: Из открытых источников

- В муниципальных общеобразовательных учреждениях Томска в новом учебном году будут обучаться 62 тыс. школьников (в 2019 году – 61071), из них более 7 тыс. детей пойдут в 1 класс (в 2019 году – 7216). Количество учащихся 9 классов, по предварительным данным, составит 5030 человека, 11 классов – 3200 человек, - сообщили в городском департаменте образования. - Наибольшее количество первых классов набрал Академический лицей – их 14; по 12 классов - Школа «Эврика-развитие» и Заозёрная СОШ № 16; по 9 первых классов в лицее № 7 и СОШ № 58. Меньше всего первоклассников начнут обучение в СОШ № 2, 5, 31, 33, 41, 65 и 66 - по 2 первых класса. Впервые в муниципальные детсады пойдут 27,5 тыс. дошкольников.

Специалисты уточнили, что обучение в одну смену будет организовано в 9 учреждениях: это санаторно-лесная школа, прогимназия «Кристина», лицей при ТПУ, школа-интернат № 1, Русская классическая гимназия № 2, СОШ № 15 им. Г.Е. Николаевой, основная общеобразовательная школа-интернат № 22, основные общеобразовательные школы № 39 и № 45.

Напомним, что новый 2020-21 учебный год начнется в очном формате. В День знаний 1 сентября для всех классов будут организованы торжественные линейки, которые пройдут на уличных площадках длительностью около 20 минут для каждой параллели. Для обеспечения безопасности детей и педагогов в условиях распространения COVID-19 во всех школах разработано гибкое расписание уроков и перемен для минимизации контактов. Для каждой параллели будет определено разное время начала занятий, но не ранее 8.00 часов. За каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физкультура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия).