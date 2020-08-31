Погода в Томске 31 августа 2020: до +24 и без существенных осадков

В Томске сегодня день обещает быть без существенных осадков, по области местами ожидаются дожди, грозы. Фото: Из открытых источников

- В Томске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/секунду, днем местами порывы до 13 м/секунду. Температура днем +22, +24, – сообщили синоптики. - По области днем переменная облачность, местами небольшие, по западу умеренные дожди и грозы. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +22-27, местами от +16 до +21 градуса тепла.