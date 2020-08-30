73 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

В Томской области 73 человека выздоровели после коронавируса. Фото: Из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 73 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4681, сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших у 20 человек инфекция протекает бессимптомно, у 19 имеются признаки ОРВИ, у 21 диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 67,4 % мест. В обсерваторе под Томском находится 1 человека.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,12.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 человек умер.