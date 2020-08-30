Коронавирус унес жизнь еще 1 жителя Томской области

От коронавирусной инфекции в регионе скончался за минувшие сутки еще 1 пациент. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 21 августа, стало известно о смерти еще 1 жителя Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 67 человек.

- Томская область: 67 человек умерло (в том числе 1 за последние сутки) - говорится в сообщении.

- Зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции одного человека. Инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, онкологическим заболеванием. Также пациент входил в группу риска по возрасту, - рассказали в оперштабе.