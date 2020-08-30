Коронавирус в Томске: + 60 новых случаев заражения

Шестьдесят томичей за минувшие сутки заболели коронавирусом в Томской области. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 30 августа, в Томской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5596 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 4980 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 68 пациентов скончались, 2599 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 990 326 человек, 17 093 скончались, 806 982 выздоровели.