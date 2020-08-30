Скончался на месте: в центре Томска иномарка сбила пешехода

Вот так выглядело место ДТП, в котором погиб неизвестный томич, переходивший дорогу на запрещающий красный свет. Фото пресс-службы регионального УМВД.

- Водитель автомобиля Toyota Corolla 26 лет в субботу, 29 августа, около 23.40 на проспекте Ленина, 2 наехал на мужчину, переходившего дорогу на красный свет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области. - В результате происшествия неустановленный мужчина-пешеход скончался. Свидетелей и очевидцев просим обратиться в Госавтоинспекцию по телефону 794-715, дежурную группу ГИБДД по тел. 66-44-22 и 66-44-24 или на Иркутский тракт, 79, каб. 404.