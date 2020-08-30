Прокуратура Томска проверила Хромовку на соблюдение норм экологии и оштрафовала «ТомскСАХ» за нарушения

Прокуратура оштрафовала коммунальщиков за нарушения природоохранного законодательства на территории Хромовки. Фото: пресс-служба ОНФ в Томской области.

- Прокуратурой города проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства, - сообщили в пресс-службе облпрокуатуры. – Было установлено, что каждую зиму для складирования снега используется земельный участок в пос. Хромовка. При этом территория снегоотвала надлежащим образом не обустроена: в частности, не организовано ограждение и освещение участка, по его периметру отсутствуют земляные валы. Как результат, талые воды постоянно затопляют прилегающие участки. Помимо этого, допускается складирование отходов 3-5 классов опасности (пластик, стекло, автомобильные шины).

Уточним, ранее активисты Общероссийского народного фронта в Томской области после обращения к ним жителей Хромовки предложили властям Томска принять дополнительные меры по устранению подтопления поселка: сделать очистку стоков, отвод воды, тем самым минимизировав для жителей ущерб от таяния снега на городском снежном отвале, который расположен рядом. Также эксперты ОНФ в своем обращении упоминали о мероприятиях по развитию инженерной инфраструктуры в Хромовке, которые важно провести. Через некоторое время, не дождавшись реакции, общественники обратились в прокуратуру.

В свою очередь, в прокуратуре пояснили: по итогам проверки директору «ТомскСАХ» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Также по постановлению прокуратуры ответственному должностному лицу организации по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ назначен административный штраф в размере 10 тыс. руб., который в настоящее время уплачен.