Спрос и предложение: с начала года стоимость жилья на вторичном рынке Томска выросла на 8%

Усредненная стоимость «квадрата» на вторичном рынке Томска – более 63 тыс. рублей. Фото: из открытых источников

В августе средняя стоимость жилья на вторичном рынке в России вернулась к показателям периода самоизоляции и составила 74,8 тыс. руб. за квадратный метр. Это на 1,5% меньше, чем годом ранее, говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН (сервиса для аренды и покупки недвижимости).

В Томске усредненная стоимость «квадрата» на вторичном рынке составила 63,1 тыс. руб.: за август этот показатель увеличился на 1%, с начала 2020 года – на 8,2%. Средняя цена выставленной на продажу квартиры достигла 3,62 млн руб., усредненная площадь – 57,7 кв. метра.

В целом по стране основной рост цен на вторичном рынке жилья наблюдался в июне (плюс 1,5%), замедлился в июле (плюс 0,2%), после чего снова началось снижение цен (минус 1,5% в августе). Основной причиной снижения цен на «вторичку» в августе руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов назвал невысокую активность клиентов из-за сезона отпусков, а также льготной ипотеки на новостройки.

В Москве, где спрос на вторичном рынке относительно устойчив, средняя цена кв. метра достигла 216,5 тыс. руб. (на 5,3% выше прошлогоднего); в Санкт-Петербурге – 126,8 тыс. руб. (плюс 3,8% к 2019 году). Всего по городам-миллионникам средняя стоимость «квадрата» составила 98,8 тыс. руб. В городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек средняя цена «вторички» выросла до 60,2 тыс. руб. за кв. метр.

В исследование вошли 128 российских городов с численностью населения от 100 тыс. человек, а также Московская и Ленинградская области.