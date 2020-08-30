Первый в сезоне: футболисты «Томи» проведут сегодня матч в присутствии болельщиков

После пяти месяцев самоизоляции в пандемию, команду "Томь" сегодня во время игры с нижнекамским клубом вживую поддержат болельщики. Фото: Из открытых источников

- Игроки "Томи" встретятся 30 августа с ФК "Нефтехимик" в рамках 6 тура Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ"), - сообщает пресс-служба томского клуба. – Домашний матч должен пройти в присутствии болельщиков. Это первая игра оффлайн томского клуба в сезоне 2020/21. Для минимизации рисков распространения COVID-19 на стадион "Труд" разрешено допустить не более 1 тыс. человек.

В пресс-службе уточнили, что матч 6 тура ФНЛ состоится сегодня в 17.00 по местному времени. Игру будут судить Ян Бобровский (Санкт-Петербург), Андрей Кужелев (Санкт-Петербург) и Павел Новиков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Лапин (Уфа); делегат – Руслан Киселев (Томск).