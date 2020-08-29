В Томской области в субботу обнаружен новый очаг COVID-19 в социальном учреждении

В очередной раз в Томской области "корона" нанесла удар по социальному учреждению Фото: из открытых источников

В субботу выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции в одном из социальных стационарных учреждений Томской области. Информация по вновь заболевшим будет отражена в статистике в течение суток. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Как рассказала начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина, всего взято 187 ПЦР-тестов среди проживающих и персонала, 51 тест сегодня показал положительный результат, остальные находятся в работе.

Все проживающие с подтвержденным тестом на COVID-19 госпитализированы в медико-санитарную часть №2 Томска и в Томскую районную больницу, на базе которой действует респираторный госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Состояние больных разной степени тяжести, в том числе бессимптомные.

Во всех помещениях учреждения проведена заключительная дезинфекция. Все проживающие находятся под медицинским наблюдением, в учреждении организован круглосуточный пост.

Управление Роспотребнадзора проводит расследование, по результатам которого будет установлен источник заражения.