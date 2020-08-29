63 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Все больше заболевших побеждают грозную болезнь Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 63 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4 608, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

«Из вновь заболевших у 15-ти симптомов нет, у 23-х признаки ОРВИ, у четырех пневмония», – также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 68,1 % мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,92.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 42 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксирована еще 1 смерть