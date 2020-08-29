Коронавирус унес жизнь еще одного жителя Томской области

Число жертв коронавируса в Томской области растет почти каждый день Фото: из открытых источников

Сегодня, 29 августа, стало известно о смерти еще 1 жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 66 человек.

«В Томской области за последние сутки зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции одного человека. Инфекция осложнялась тяжелой двусторонней полисегментарной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью. Пациент входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы и болезни легких», – говорится в сообщении регионального оперштаба.