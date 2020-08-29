Коронавирус в Томске: +42 новых случаев заражения

Количество больных коронавирусом в Томской области продолжает расти Фото: из открытых источников

Сегодня, 29 августа, в Томской области выявлены 42 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5 536 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлен 4 941 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 111 пациентов скончались, 5 917 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 985 346 человек, 17 025 скончались, 804 383 выздоровели.