Пенсионер из Томска подарил жуликам 1 миллион рублей, полагая, что участвует в биржевых играх

Участились случаи, когда пенсионеры переводят мошенникам огромные суммы денег Фото: из открытых источников

В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о хищении денежных средств от жителя Советского района города Томска, 1957 года рождения, информирует сайт ведомства.

По предварительным данным, на электронную почту пенсионера пришло письмо от одного из сайтов, занимающихся интернет торгами, с предложением поучаствовать в торгах.

Томич заполнил анкету, прикрепленную к письму, и на следующий день с ним по телефону связался мужчина. Незнакомец пояснил, что является сотрудником данного интернет-сайта и предложил мужчине участвовать в биржевых играх. Организацию торгов звонивший предлагал взять на себя за небольшое вознаграждение. От потерпевшего требовалось только переводить денежные средства на расчетный счет.

Думая, что участвует в игре на бирже, мужчина сделал мошенникам несколько переводов на общую сумму более 1 000 000 рублей.