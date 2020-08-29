На выездном совещании руководители обсудили ход реконструкции томского аэропорта "Богашево"

Вот таким красивым и благоустроенным томский аэропорт будет через несколько лет Фото: из открытых источников

Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный и начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолий Пчелин провели совместное совещание по реконструкции международного аэропорта «Богашево», сообщает портал администрации региона.

Представитель подрядной организации сообщил, что на объекте ведутся земляные работы, обустройство водосточно-дренажной сети, монолитных конструкций основной аварийно-спасательной станции, монтаж металлоконструкций контрольно-пропускного пункта № 2. Также строители производят вынос сетей электроснабжения. На объекте задействованы более 50 человек и 73 единицы техники. Реконструкция взлетно-посадочной полосы проводится без изменений в работе аэропорта.

– Масштабная модернизация аэропортового комплекса «Богашево» находится на особом контроле губернатора Сергея Жвачкина. Она включает три приоритетных направления – реконструкцию взлетно-посадочной полосы, строительство терминала и подъезда к нему. Благодаря усилиям губернатора на реконструкцию ВПП регион привлек из федерального свыше 2,8 миллиарда рублей. По национальному дорожному проекту завершается строительство подъезда к аэропорту. На строительство терминала инвестор готовит проектно-сметную документацию, – отметил Игорь Шатурный.

Реконструкция аэропортового комплекса «Богашево» идет в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Государственный заказчик – Федеральное агентство воздушного транспорта, генподрядчик – АО «Строительное управление Томской домостроительной компании».

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» специалисты областного дорожного ремонтно-строительного управления до конца года завершат строительство подъезда к терминалу аэропорта «Богашёво» с остановочными и парковочными площадками, а также приведут к нормативу участок 14,1 19,3 км автодороги Томск – Аэропорт.