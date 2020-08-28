На обновление сквера Поэта в центре Томска мэрия потратила 9,5 млн рублей

Центр Томска становится все лучше и лучше Фото: из открытых источников

В Томске завершается благоустройство сквера им. Александра Пушкина в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Накануне здесь обустроили цветники. В сквере высадили саженцы розы морщинистой «Альба», ивы пурпурной «Нана», гибридной гейхеры, белого дерена, вейника остроцветкового, спиреи, ивы, хосты и других растений. В целом это общественное пространство украшено богатым разнообразием сортов. В течение четырех лет, согласно гарантийным обязательствам, подрядчик обязан обеспечивать хорошее состояние высаженных растений, сообщает сайт мэрии.

Пушкинский сквер стал одним из объектов, благоустроенных по нацпроекту «Жилье и городская среда». За преображение этого общественного пространства в 2020 году в ходе рейтингового отбора проголосовали 16878 томичей (всего в рейтинговом голосовании приняли участие 73335 горожан). Дизайн-проект благоустройства прошел общественное обсуждение.

Подрядчиком по благоустройству Пушкинского сквера стал УФСИН России по Томской области. Стоимость проекта – 9,5 млн рублей. Работы на объекте стартовали 30 июня.

За два месяца в сквере модернизировали тропиночную сеть, отремонтировали бордюры, замостили дорожки декоративной тротуарной плиткой из гранита. Здесь установят садовые скамейки и выполнят освещение. Сегодня готовность объекта превышает 90%.

Работы по озеленению запланированы в нескольких реализуемых объектах. Так, в ближайшее время подрядчики ждут поставку более 200 кустов кизильника для посадки вблизи лестничного спуска на пересечении проспектов Ленина и Кирова.