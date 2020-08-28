Проведение всероссийских соревнований «Лесоруб-2020» в Томске отменено

Привыкли к бензопилам руки современных лесорубов Фото: из открытых источников

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России и администрации Томской области приняли решение отменить проведение чемпионата профессионального мастерства вальщиков леса в Томске.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства и администрация региона планировали провести очередной чемпионат России «Лесоруб-2020» на территории Томской области в сентябре.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин предложил оргкомитету состязаний рассмотреть возможность провести чемпионат в нашем регионе в 2021 году, сообщает портал администрации региона.