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Проведение всероссийских соревнований «Лесоруб-2020» в Томске отменено

Чемпионат, скорее всего, будет перенесен на следующий год из-за пандемии COVID-19
Игорь ТюринИгорь ТюринИгорьТюрин
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Привыкли к бензопилам руки современных лесорубов

Привыкли к бензопилам руки современных лесорубов

Фото: из открытых источников

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России и администрации Томской области приняли решение отменить проведение чемпионата профессионального мастерства вальщиков леса в Томске.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства и администрация региона планировали провести очередной чемпионат России «Лесоруб-2020» на территории Томской области в сентябре.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин предложил оргкомитету состязаний рассмотреть возможность провести чемпионат в нашем регионе в 2021 году, сообщает портал администрации региона.