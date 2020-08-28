Горожанина с севера Томской области обворовала группа телефонных мошенников и программа-робот

Обманы российских мошенников становятся все более сложными и многоходовыми Фото: из открытых источников

В дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих гражданину 1973 года рождения, сообщает региональный сайт УМВД.

По предварительной информации, потерпевшему поступил звонок с абонентского номера +7495... Незнакомая женщина представилась сотрудником банка и сообщила, что зафиксированы попытки снятия денежных средств с банковского счета, и банк расценил данные операции как подозрительные. Потерпевший ответил, что не совершал никаких переводов. На что звонившая женщина сказала, что денежные средства находятся на временном виртуальном счете, и для того, чтобы отменить транзакции по списанию, необходимо сообщить данные двух банковских карт, что он и сделал.

Далее «работник банка» сообщила, что необходимо сделать замену старой подписи на новую. Под подписью она подразумевала трехзначный защитный код, указанный с обратной стороны банковской карты. По указанию мошенницы потерпевший назвал роботизированной программе коды с обеих карт, произнес «подпись» и новый трехзначный код, который продиктовал мошенник, а также пароли подтверждения операций из смс-сообщений.

Затем звонок был переведен на «сотрудника кредитного отдела», который рассказал, что от имени мужчины неизвестные пытались оформить кредит, и чтобы отменить операцию, нужно оформить потребительский кредит через онлайн-банк. Однако вход в личный кабинет мобильного приложения был заблокирован, и для разблокировки нужно обратиться в отделение банка. Но потерпевший отказался выполнять дальнейшие указания злоумышленника, после чего звонок был завершен.

Таким образом, с двух банковских карт были сняты денежные средства в общей сумме более 205 000 рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

УМВД России по Томской области напоминает, что распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.