В Томском политехе к 1 сентября изготовят 10 тысяч многоразовых масок для студентов

Инженер ТПУ в неопреновой маске, изготовленной в вузе на лазерном гравере. Фото: из открытых источников

В Томском политехническом университете на базе Инженерной школы новых производственных технологий запущено собственное производство многоразовых масок для студентов и сотрудников. К 1 сентября здесь планируют изготовить 10 000 этих средств индивидуальной защиты.

Маски делают в лаборатории лазерной техники и технологий ТПУ из неопрена, сообщила пресс-служба вуза. Этот легкий и пластичный материал (синтетический хлоропреновый каучук) устойчив к перепадам температур, а также к образованию грибков и бактерий, долговечен и безопасен для кожи. Маски вырезают из полотна на лазерных граверах.

– В нашей лаборатории студенты учатся работать с лазерной техникой. И здесь у нас были подходящие установки. В частности, граверы, на которых можно вырезать и делать гравировку на неметаллических материалах – коже, дереве, бумаге. Нужно было только закупить подходящий материал и сделать модель маски. Неопрен хорош тем, что после вырезания края не нужно дополнительно обрабатывать, прошивать, – рассказал инженер Никита Вторушин.

Одного полотна размером 70 на 40 см, что соответствует рабочей площади лазерного гравера, хватает на восемь масок. На их изготовление уходит всего 100 секунд, а в день в лаборатории можно сделать около 2 000 масок всех размеров. Всего в лабораторию закуплено материала на 100 тысяч изделий.

В вузе уточнили, что студенты, проживающие в общежитиях ТПУ, смогут получить маски у администраторов общежитий, а томичи и те, кто живет вне кампуса, – в Едином деканате вуза.