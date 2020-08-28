Хроники борьбы с COVID-19: большая партия оборудования поступила в МСЧ №2 Томска

Новое оборудование поможет больным коронавирусом справиться с болезнью Фото: из открытых источников

55 новых аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородная станция, 39 мониторов слежения за состоянием пациентов, шесть концентраторов кислорода и пять шприцевых насосов поступили в респираторный госпиталь медико-санитарной части №2 Томска. Общая стоимость оборудования составила около 100 млн рублей, информирует пресс-служба администрации Томской области.

Большая часть аппаратов ИВЛ – 40 единиц – это централизованная поставка дыхательного оборудования по линии Минпромторга РФ на безвозмездной основе, оснащение остальным оборудование прошло за счет средств федерального бюджета.

Главный врач медико-санитарной части №2 Томска Алексей Михленко подчеркнул, что договоренность с Министерством промышленности и торговли России о безвозмездной поставке аппаратов искусственной вентиляции легких была достигнута губернатором Сергеем Жвачкиным.

– В нашем медучреждении есть весь спектр необходимого диагностического оборудования, но такие поставки позволяют обновлять имеющееся и создать резерв, что важно в период пандемии, – отметил Алексей Михленко.

Респираторный госпиталь на базе медико-санитарной части №2 Томска развернут в апреле. В стационар госпитализируют больных с коронавирусной инфекцией, а также пациентов с респираторными заболеваниями, протекающими в тяжелой и среднетяжелой форме.