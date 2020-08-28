Авиапожарные из Томской области направлены в Восточную Сибирь на борьбу с лесным огнем

Лесные пожарные помогают друг другу в разных регионах страны Фото: из открытых источников

30 авиапожарных из Томского, Зырянского, Бакчарского, Батуринского и Верхнекетского авиаотделений окажут помощь в тушении пожаров в Красноярском крае.

Министерство лесного хозяйства Красноярского края обратилось к лесопожарным формированиям Томской области за помощью в рамках межрегионального плана маневрирования лесопожарных формирований, сообщает портал администрации региона.

Сейчас на всей территории края действует режим ЧС и ограничен доступ в леса. Зафиксировано 30 лесных пожаров на общей площади 88 тысяч гектаров. На тушении задействованы 1000 человек и 60 единиц техники. Однако группировки недостаточно для оперативной ликвидации всех возгораний.

– Сотрудники авиапожарной службы отправились в город Кодинск Кежемского района. Оттуда они будут переброшены к местам ликвидации огня. В прошлом году наши парашютисты-десантники также были задействованы в тушении крупных пожаров на удаленных территориях Красноярского края, – пояснил начальник Томской авиабазы Александр Керганд.

В Томской области в данный момент нет действующих лесных пожаров, и сохраняется низкий класс пожарной опасности в 1,6 балла.

Всего с начала года в нашем регионе ликвидирован 181 лесной пожар на общей площади 6,9 тыс. гектаров. Охранять леса от пожаров продолжают силы пожарно-химических станций и 75 сотрудников авиаотделений.

В свою очередь губернатор Томской области Сергей Жвачкин направил благодарственное письмо коллективу Шушенского авиаотделения ФБУ «Авиалесохрана», который помогал тушить лесные пожары в северных районах Томской области во время вводимого ранее в регионе режима ЧС.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» – 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). Также можно воспользоваться мобильным приложением «Береги лес» (доступно в сервисах Google Play, App Store, Windows Store и действует на всей территории страны).