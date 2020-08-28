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Коронавирус Covid-19

Рекордное число жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки

Контрольное тестирование подтвердило исцеление сразу 113 человек
Алиса СелезневаАлиса СелезневаАлисаСелезнева
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За минувшие сутки выздоровели от коронавируса 113 томичей.

За минувшие сутки выздоровели от коронавируса 113 томичей.

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 113 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4545, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области были выявлены еще 42 случая заражения.

- Среди новых заболевших у 17 человек инфекция протекает бессимптомно, у 19 имеются признаки ОРВИ, у шести диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 68,3% мест. В обсерваторах под Томском находится на карартине один человек.

Коэффициент распространения инфекции продолжает понижаться и равен 0,90 ( вчера был 0,96).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.