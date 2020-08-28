Коронавирус унес жизнь еще одного жителя Томской области

Еще один томич скончался от коронавируса. Фото: из открытых источников

Сегодня, 28 августа, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 65 человек.

- Томская область... умерло .65. ( 1 за последние сутки) - говорится в сообщении.

-Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническому заболеванию — гипертонии. Коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме, осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, инфекционно-токсическим шоком, острой дыхательной недостаточностью, - уточнили в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области выявлено 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 5 494.