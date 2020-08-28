Коронавирус в Томске: + 42 новых случая заражения

Число случаев заражения в Томской обасти продолжает расти. Фото: из открытых источников

Сегодня, 28 августа, в Томской области выявлено 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5 494 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено заболевших 4829 новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 110 пациентов скончались, 5 905 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 980 405 человек, 16 914 скончались, 798 466 выздоровели.