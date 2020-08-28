С 1 сентября младших школьников в Томске обеспечат бесплатным горячим питанием

В Томской области насчитывается около 53 тысяч школьников младших классов. Фото: из открытых источников

С начала учебного года для учеников 1-4-х классов будет организовано бесплатное горячее питание – завтрак или обед, в зависимости от школьных смен. В Томске получать бесплатное горячее питание будут 27,9 тыс. учеников начального звена, сообщает пресс-служба мэрии.

В преддверии Дня знаний в 32 муниципальных школах Томска были отремонтированы пищеблоки. На эти цели затрачено около миллиона рублей, в том числе порядка 620 тыс. руб. из городского бюджета, еще 340 тыс. руб. – из собственных средств общеобразовательных учреждений. Кроме того, в 16 школах пищеблоки оснащены новым оборудованием, мебелью и инвентарем на общую сумму 1,3 млн руб.

В частности, в прогимназии «Кристина» приобретены порционные весы и разделочный стол, в гимназии № 13 – водонагреватель, посудомоечная машина и стол для чистой посуды. Школа-интернат № 22 приобрела вытяжной зонт, в 26-й гимназии заменили пять моек со смесителями, в 53-й школе установлен новый пароконвектомат и т. д.

Городские власти заверили, что при посещении школьных столовых в обязательном порядке будет соблюдаться социальная дистанция, а разные параллели будут питаться в разное время. Контроль над соблюдением санитарных норм возложен на департамент образования администрации Томска.