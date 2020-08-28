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Движение транспорта возле Мокрушинского переезда в Томске закрыто до 31 августа

В этот период будет действовать временная схема организации транспортных потоков
Алиса СелезневаАлиса СелезневаАлисаСелезнева
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Участок возле Мокрушинского переезда будет закрт до утра понедельника.

Участок возле Мокрушинского переезда будет закрт до утра понедельника.

Фото: из открытых источников

С 8 часов пятницы, 28 августа до 8 часов , понедельника, 31 августа, для движения автомобилей закрыт участок ул. Мокрушина от железнодорожного переезда до дома по ул. Мокрушина, 1а.

- Заезд и выезд автомобилей на ул. Мокрушина со стороны переезда будет осуществляться через ул. Заводскую без организации левых поворотов, заезд на ул. Заводскую с Коларовского тракта будет возможен путем разворота через кольцо в районе ул. Континентальной, - информирует пресс-служба мэрии.

Отмечается, что временное изменение схемы движения транспорта связано с проведением работ по устройству новой дорожной одежды по ул. Мокрушина в рамках строительства транспортной развязки с железнодорожной станцией Томск-Тайга в районе 76-го км.