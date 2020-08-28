Ford Focus насмерть сбил 38-летнюю женщину в Томске

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

ДТП со смертельным исходом произошло вчера, около полуночи, в Томске на ул. Смирнова, 20. Автомобиль Ford Focus, под управлением 28-летнего водителя, совершил наезд на пешехода.

- По предварительным данным, 38-летняя женщина переходила проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. От полученных травм томичка скончалась в медицинском учреждении, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев данного происшествия по телефону: 794-715, либо в дежурную группу ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79 кабинет 204.