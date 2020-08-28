200 в зале и сотни на улице: маэстро Гергиев подарил томичам первый живой концерт за время пандемии

Маэстро Гергиев и оркестр Мариинки неоднократно и всегда с успехом выступали в Томске. Фото: из открытых источников

Вчера вечером в Томске выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт стал знаком благодарности медицинским работникам, борющимся с COVID-19.

Изначально выступление музыкантов планировалось провести на открытом воздухе в новом амфитеатре на набережной реки Ушайки, но в связи с неблагоприятным прогнозом погоды оно было перенесено в Большой концертный зал Томской государственной филармонии.

- Концерт стенах БКЗ прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При общей вместимости зала в 1200 человек офлайн-зрителями стали 200 медиков, работавших и работающих в «красных» зонах респираторных госпиталей Томска, - информирует пресс-служба областной администрации.

Зрителями концерта внутри БКЗ стали томские медики. Фото: из открытых источников

Также прямая трансляция выступления велась в Интернете и на светодиодных уличных экранах в амфитеатре на набережной реки Ушайки, где собрались сотни горожан.

Сотним томичей смотрели трансляцию на набережной реки Ушайки. Фото: из открытых источников

Прославленный музыкальный коллектив исполнил в Томске шедевры мировой музыки. В том числе прозвучала «Павана на смерть инфанты» Мориса Равеля, итальянская симфония Мендельсона и Вторая симфония Рахманинова. На бис маэстро исполнил скерцо из «Сна в летнюю ночь» Мендельсона.

По завершении концерта губернатор Сергей Жвачкин лично поблагодарил маэстро, музыкантов и медицинских работников.

- Сегодняшнее выступление симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева – это первый живой концерт за несколько месяцев эпидемии. Это великолепный подарок всем медицинским работникам, которые успешно борются с эпидемией и побеждают ее. Благодаря труду тысяч людей, в наш регион возвращается нормальная жизнь. И это здорово, что она возвращается под такую прекрасную музыку!, - – отметил глава региона.

Он также напомнил, что оркестр «Мариинки» и Валерией Гергиев – желанный гость Томска на ежегодных концертах в рамках Московского Пасхального фестиваля.

«В этом году фестиваль не состоялся, но в марте мы созвонились и Валерий Абисалович обещал, что наша встреча обязательно состоится. Спасибо вам, что сдержали слово! – сказал губернатор, по традиции вручив маэстро от лица всех томичей огромную корзину красных роз.

Глава региона лично поблагодарил музыкантов за великолепный музыкальный подарок. Фото: из открытых источников

- Томск обзавелся замечательной площадкой для летних концертов здесь, совсем рядом, мы планировали выступить на ней. Но солнышко выглянуло только в последние 20 минут, мы не успели бы перебраться. Но зато теперь у нас есть двойная причина, чтобы вернуться в Томск и сыграть там!, - сказал всемирно известный дирижер .