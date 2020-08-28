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200 в зале и сотни на улице: маэстро Гергиев подарил томичам первый живой концерт за время пандемии

В зале БКЗ насладиться музыкой смогли местные медики, борющиеся с COVID-19
Алиса СелезневаАлиса СелезневаАлисаСелезнева
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Маэстро Гергиев и оркестр Мариинки неоднократно и всегда с успехом выступали в Томске.

Маэстро Гергиев и оркестр Мариинки неоднократно и всегда с успехом выступали в Томске.

Фото: из открытых источников

Вчера вечером в Томске выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт стал знаком благодарности медицинским работникам, борющимся с COVID-19.

Изначально выступление музыкантов планировалось провести на открытом воздухе в новом амфитеатре на набережной реки Ушайки, но в связи с неблагоприятным прогнозом погоды оно было перенесено в Большой концертный зал Томской государственной филармонии.

- Концерт стенах БКЗ прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При общей вместимости зала в 1200 человек офлайн-зрителями стали 200 медиков, работавших и работающих в «красных» зонах респираторных госпиталей Томска, - информирует пресс-служба областной администрации.

Зрителями концерта внутри БКЗ стали томские медики.

Зрителями концерта внутри БКЗ стали томские медики.

Фото: из открытых источников

Также прямая трансляция выступления велась в Интернете и на светодиодных уличных экранах в амфитеатре на набережной реки Ушайки, где собрались сотни горожан.

Сотним томичей смотрели трансляцию на набережной реки Ушайки.

Сотним томичей смотрели трансляцию на набережной реки Ушайки.

Фото: из открытых источников

Прославленный музыкальный коллектив исполнил в Томске шедевры мировой музыки. В том числе прозвучала «Павана на смерть инфанты» Мориса Равеля, итальянская симфония Мендельсона и Вторая симфония Рахманинова. На бис маэстро исполнил скерцо из «Сна в летнюю ночь» Мендельсона.

По завершении концерта губернатор Сергей Жвачкин лично поблагодарил маэстро, музыкантов и медицинских работников.

- Сегодняшнее выступление симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева – это первый живой концерт за несколько месяцев эпидемии. Это великолепный подарок всем медицинским работникам, которые успешно борются с эпидемией и побеждают ее. Благодаря труду тысяч людей, в наш регион возвращается нормальная жизнь. И это здорово, что она возвращается под такую прекрасную музыку!, - – отметил глава региона.

Он также напомнил, что оркестр «Мариинки» и Валерией Гергиев – желанный гость Томска на ежегодных концертах в рамках Московского Пасхального фестиваля.

«В этом году фестиваль не состоялся, но в марте мы созвонились и Валерий Абисалович обещал, что наша встреча обязательно состоится. Спасибо вам, что сдержали слово! – сказал губернатор, по традиции вручив маэстро от лица всех томичей огромную корзину красных роз.

Глава региона лично поблагодарил музыкантов за великолепный музыкальный подарок.

Глава региона лично поблагодарил музыкантов за великолепный музыкальный подарок.

Фото: из открытых источников

- Томск обзавелся замечательной площадкой для летних концертов здесь, совсем рядом, мы планировали выступить на ней. Но солнышко выглянуло только в последние 20 минут, мы не успели бы перебраться. Но зато теперь у нас есть двойная причина, чтобы вернуться в Томск и сыграть там!, - сказал всемирно известный дирижер .

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