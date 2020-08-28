Средний размер взятки в Томской области составляет около 270 тыс. рублей

Правоохранители региона выявили 70 преступлений коррпционной направленности, больше половины из них - взятки. Фото: из открытых источников

Межведомственный координационный совет по правопорядку в Томской области проанализировал показатели региона в сфере безопасности. По статистике областного управления МВД, уровень преступности в 2020-м сопоставим со значениями прошлого года: 8330 зарегистрированных за шесть месяцев преступлений против 8242 за полугодие в 2019-м. По этому показателю Томская область входит в четверку наиболее безопасных регионов Сибири, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что растущий последние несколько лет уровень рецидивной преступности снизился на 3,7%. Ранее судимые подростки в 2020 году совершили на 25% меньше преступлений, чем за аналогичный период 2019-го.

- В сфере экономической безопасности за полгода правоохранители выявили 70 преступлений коррупционной направленности, более половины из которых — взятки (средний размер — 267,3 тыс. рублей), - говорится в сообщении.

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 2020 году снизилось сразу на 29% — с 750 до 531. Зафиксированных фактов сбыта наркотических средств стало меньше на 35% — 340 случаев.

- Принципиальное снижение показателей, характеризующих криминологическую ситуацию в регионе — это результат усилий и мер, которые принимают профильные ведомства и службы для укрепления правопорядка и повышения уровня защищенности томичей, — прокомментировал статистику заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Вице-губернатор рекомендовал членам координационного совета активнее развивать технические средства правопорядка в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», продолжить для жителей региона выплату компенсаций в рамках акции по добровольной сдаче оружия и поддержку общественных объединений правоохранительной направленности.

Напомним, в настоящее время в Томской области реализуется девять государственных и 40 муниципальных программ, включающих мероприятия в сфере профилактики правонарушений. Объем их финансирования к 2020 году превысил 1,2 млрд рублей.