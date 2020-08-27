Сотрудники полиции проверили отель и все остальные места пребывания Навального в Томске

Полиция проверила гостиничный номер в отеле, где останавливался Навальный. Фото: из открытых источников

В настоящее время следователями СУ УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО

- В ходе проверки проведен обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий. В частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал А. Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения. Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее мы сообщали, что 20 августа самолет S7, летевший из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске из-за резкого ухудшения состояния здоровья Алексея Навального. Сразу после приземления борта он был доставлен в реанимацию больницы скорой медпомощи №1 Омска, в бессознательном состоянии. 22 августа Навальный перевезли на частном самолете из Омска в Берлин, в клинику «Шаритэ», врачи которой выявили наличие в организме политика отравляющих веществ.