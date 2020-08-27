На завершение долгостроев Томская область может получить 830 млн рублей из федерального фонда

Из 26 недостроенных томских объектов в федеральный реестр пока внесены только шесть. Фото: из открытых источников

Сегодня Законодательная Дума Томской области в двух чтениях приняла законопроект, который позволит региону получить из федерального бюджета 830 млн рублей для завершения строительства части долгостроев.

Напомним, что Фонд защиты прав участников долевого строительства был создан в Томске весной 2020 года. На сегодняшний день в Едином реестре проблемных домов значатся 26 томских объектов. Как сообщил начальник областного департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов, фонд будет использовать для завершения строительства долгостроев в первую очередь федеральные ресурсы на условиях софинансирования с региональным бюджетом. Из областной казны уже выделено на эти цели 170 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и генеральный директор федерального Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев заключили соглашение, которое поможет достроить проблемные жилые дома в регионе либо выплатить обманутым дольщикам компенсации. В документе зафиксированы шесть объектов в Томске: по ул. Кошурникова, 1а; ул. Нефтяной, 3; пер. Нижнему, 49 (блоки А, В и Е); ул. Петропавловской, 5; ул. Профсоюзной, 7 (II очередь строительства).

Госфонд проведет обследование домов, оценку стоимости завершения строительства и расчет стоимости квадратного метра по актуальной цене. Решение о финансировании завершения строительства либо выплате компенсации дольщикам будет принято исходя из экономической целесообразности.

- Соглашение с федеральным Фондом защиты прав дольщиков позволит нам решить жилищную проблему более 440 томичей и даст новый импульс нашей системной работы по завершению строительства проблемных домов. Напомню: только за последние годы за счет региональных ресурсов мы достроили 16 таких объектов, - отметил губернатор.