В сентябре в Томской области перерасчет денежных выплат на ЖКУ получат свыше 100 тысяч льготников

Власть заботится о наиболее незащищенных гражданах Фото: из открытых источников

В сентябре более 110 тысяч региональных льготников получат перерасчет ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Как сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина, в новом размере выплаты получат ветераны труда, реабилитированные, сельские специалисты, малообеспеченные многодетные семьи, информирует пресс-служба областной администрации.

– Такой перерасчет производится автоматически и связан с изменениями региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг. Выплаты в новом размере будут предоставлены в сентябре с учетом корректировки за июль и август, – уточнила Киняйина.

Для оформления социальных выплат на ЖКУ жители Томской области могут обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства, томичи – в Центр социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Прием проводится по предварительной записи.

Размеры региональных стандартов стоимости ЖКУ рассчитаны департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области с учетом действующих с 1 июля 2020 года тарифов на коммунальные услуги.