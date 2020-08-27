Два года в ИК строгого режима получил в Томске любитель автомобильной езды «под кайфом» и без прав

Немало есть еще любителей кататься на машине "под мухой" и без водительских прав Фото: из открытых источников

Советским районным судом г. Томска 36-летний томич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 2641 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), сообщает сайт областной прокуратуры.

Суд установил, что в последний день майских праздников мужчина, всего месяц назад лишенный водительских прав за езду в состоянии опьянения, после употребления наркотического средства решил проехаться на своем автомобиле по городу. В районе «Пассажа Второва» автомобиль был остановлен, проведенное освидетельствование подтвердила нахождение водителя в состоянии наркотического опьянения.

В судебном заседании мужчина уверял участников процесса в том, что подобного рода действия с его стороны больше не повторятся.

Однако государственный обвинитель обратила внимание суда, что подсудимый совершил преступление в период условного осуждения к лишению свободы за незаконное хранение наркотических средств, продолжает употреблять наркотики, не принимая мер к своему исправлению.

Согласившись с позицией прокуратуры, суд отменил виновному условное осуждение и приговорил его к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года.