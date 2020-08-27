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«Вахта Памяти-2020»: бойцы томских поисковых отрядов начали подводить итоги летних экспедиций

Всего на местах боев работали несколько десятков ребят
Игорь ТюринИгорь ТюринИгорьТюрин
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Новые поколения помнят подвиг солдат Великой Отечественной войны

Новые поколения помнят подвиг солдат Великой Отечественной войны

Фото: из открытых источников

Бойцы поисковых отрядов Томской области в августе отправились в экспедиции в Калужскую, Новгородскую и Смоленскую области в составе пяти поисковых отрядов.

В каждом регионе они решали свои задачи. В Калужской области ребята занимались установкой памятных обелисков на местах гибели советских летчиков, в Новгородской области искали останки солдат.

А в Смоленской области они вели поиск останков бойцов 166-й томской дивизии, там же установили памятные знаки на местах гибели наших земляков.

Поисковики Томского индустриального техникума вернулись из экспедиции – в Смоленской области проходила межрегиональная «Вахта Памяти-2020».

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией поехали только пятеро представителей отряда «Поиск», во время экспедиции они проводили поисковые работы, участвовали в патриотических и благотворительных акциях.

Поисковые работы проводились в Угранском районе в районе деревни Заречье. В обнаруженных окопах и блиндажах поисковики нашли снаряды, патроны, осколки от снарядов. На поле памяти в районе деревни Знаменка поисковики высадили 40 сибирских кедров в честь сибирских дивизий, а также высадили кедр на могиле бойца из Томска М.П. Грибова. Кроме того, поисковики оказали помощь двум семьям в рамках благотворительных акций «Забота» и «Помоги собраться в школу».

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