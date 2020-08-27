Еще 79 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

темпы распространения коронавируса в регионе продолжают снижение. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 79 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4 432, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что в Томской области 27 августа были выявлены 43 новых случая заражения, зафиксированы еще 2 смерти.

- Среди новых заболевших у 26-ти инфекция протекает бессимптомно, у 17 имеются признаки ОРВИ, - также говорится в сообщении.

Отметим, что впервые за несколько недель пневомния не диганостирована ни у одного из нововыявленных заразившихся..

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 70,1 % мест. В обсерваторах под Томском находится всего один человек.

Коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться и равен 0,93 ( вчера был 0,96).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.