Коронавирус стал причиной смерти 64 жителей Томской области

Коронавирус унес еще две жизни в Томской области. Фото: из открытых источников

Сегодня, 27 августа, стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 64 человек.

- У обоих скончавшихся пациентов двусторонняя полисегментарная пневмония осложнялась инфекционно-токсическим шоком и острой дыхательной недостаточностью. У одного из умерших диагностирован абсцесс легкого, второй входил в группу риска по возрасту и множественным хроническим заболеваниям: диабет, ишемия головного мозга, гипертония, болезнь почек, - уточнили в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что сегодня в регионе были выявлены 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.