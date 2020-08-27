Коронавирус в Томске: + 43 новых случая заражения

Число заразившихся в Томской области приближается к 5,5 тыс. человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 27 августа, в Томской области выявлены 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5 452 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 4 711 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 121 пациент скончался, 6 411 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 975 576 человек, 16 804 скончались, 792 561 выздоровели.