Обвели вокруг пальца: администратор спа-центра в Томске отдала мошеннику 16 тыс. рублей

Ловкие обманщики выманили у не ожидавшей подвоха сотрудницы спа-салона свыше 16 тыс. рублей, опустошив кассу с выручкой. Фото: Из открытых источников

- По предварительным данным, на телефон спа-центра позвонил мужчина, который представился директором заведения и сообщил, что приедет в течение 5 минут. Администратор заведения никогда не видела своего руководителя, так как он в настоящее время проживает в Москве, и поверила злоумышленнику, услышав фамилию, имя и отчество настоящего директора, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области. - Незнакомец спросил у девушки, сколько денег находится в кассе. Администратор назвала сумму. Тут же раздался звонок в домофон, и позвонивший велел передать денежные средства пришедшему мужчине, что девушка и сделала. А организация тем самым лишилась более 16 тыс. рублей.

Добавим, что по факту происшествия службой дознания ОМВД России по Кировскому району Томска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальный срок наказания, предусмотренный статьей – 5 лет лишения свободы.