Перечень льготных лекарств для жителей Томской области планируют расширить

Льготные категории могут вернуться в программу лекарственного обеспечения и получать препараты вместо денег. Фото: из открытых источников

- С 2021 года для федеральных льготников будет расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право инвалиды, дети - инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие категории, - сообщили в областной администрации.

Специалисты облздрава напомнили, что федеральные льготники могут получать социальную помощь от государства в натуральной форме, в виде бесплатных лекарств, или заменить ее ежемесячной денежной компенсацией в размере 889,6 рублей.

- Мы всегда призываем жителей Томской области выбирать льготы в натуральной форме. Участие в программе - это гарантия бесплатного лекарственного обеспечения, - сказала председатель комитета организации лекарственного обеспечения облздрава Елена Потягайлова. – В областной департамент здравоохранения ежегодно поступают обращения от льготников, желающих вместо выбранной денежной компенсации получать бесплатные лекарства. Как правило, это связано с ухудшением состояния здоровья людей, когда денежная компенсация не покрывает расходов на лечение.

Уточним, что вернуться к получению бесплатных лекарств в натуральной форме со следующего года можно только в том случае, если подано заявление в Пенсионный фонд о возврате в программу до 1 октября 2020 года. Оформить и подать заявление можно на сайте ПФР через личный кабинет, на портале госуслуг, а также лично, обратившись в клиентскую службу ПФР по месту жительства.