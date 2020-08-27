Жители Томской области могут бесплатно узнать свою кредитную историю через Госуслуги

Даже если если человек не брал займ, кредитная история у него все равно есть. Фото: из открытых источников

В число сервисов, которые предоставляет портал Госуслуги, входит получение гражданами информации о местах хранения их кредитной истории. С начала 2020 года такой возможностью воспользовались 15 400 жителей Томской области, сообщает пресс-служба региональной администрации.

- У каждого есть своя кредитная история: какие банки выдали кредит, сколько было просрочек по платежам. Если человек не брал кредит, история все равно есть, но «нулевая». Она хранится в специальных организациях — бюро кредитных историй, — пояснил начальник департамента развития информационного общества администрации Томской области Андрей Максименко.

Он уточнил, что через Госуслуги можно направить заявку и Центробанк пришлет в личный кабинет информацию, в каких конкретно бюро кредитных историй (БКИ) есть информация. Получить саму кредитную историю можно по паспорту в офисах БКИ или онлайн через сайты банков или организаций. Два раза в год такие сведения выдаются бесплатно.